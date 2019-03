Na GZS ob podatkih o lanskem BDP opozarjajo na slabšanje obetov za letos

Ljubljana, 1. marca - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so ob podatkih o gospodarski rasti v zadnjem lanskem četrtletju in ob prvi oceni rasti BDP v celotnem 2018 opozorili na slabša aktualna gibanja v Evropi in svetu. Za zdaj ostajajo pri svoji napovedi o 3,5-odstotni gospodarski rasti v tem letu, a se dviguje verjetnost, da bo njihova spomladanska napoved nižja.