Ljubljana, 3. marca - Življenju v vodi, pomenu in vrednosti prostoživečih morskih živalskih in rastlinskih vrst za vsakdanje življenje, je danes namenjena posebna pozornost. Obeležujemo namreč svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki je letos posvečen življenju v vodi in se osredotoča na morske vrste.