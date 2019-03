V sindikatih pričakujejo usklajevanja za uresničitev zavez iz decembrskega dogovora

Ljubljana, 3. marca - Vlada in sindikati javnega sektorja so s stavkovnimi sporazumi in dogovorom o plačah, ki so jih podpisali 3. decembra lani, ob dvigih plač predvideli tudi aktivnosti za naprej. Po treh mesecih se prvi roki, ki so jih zapisali v sporazume in dogovor, že iztekajo. V sindikatih pa pričakujejo, da bodo na vladi strani sledili danim zavezam.