Pred 140 leti se je rodil pesnik moderne Josip Murn Aleksandrov

Ljubljana, 4. marca - Mineva 140 let od rojstva pesnika Josipa Murna Aleksandrova. Njegova poezija ob ustvarjanju Dragotina Ketteja, Ivana Cankarja in Otona Župančiča predstavlja enega od vrhov slovenske moderne. Zaznamuje jo izrazita liričnost, oblikovana v prostih kitičnih oblikah, z novo in impresionistično metaforiko ter motivi iz narave in kmečkega življenja.