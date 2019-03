SBI TOP teden sklenil v zelenem

Ljubljana, 1. marca - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki danes sklenili za 444.690 evrov prometa, od tega največ z delnicami NLB. Indeks je pridobil 0,43 odstotka in se ustavil pri 847,62 točke. Med blue chipi prve kotacije so največjo rast zabeležile delnice Pozavarovalnice Sava, za več kot tri odstotke pa so se pocenile delnice Telekoma Slovenije.