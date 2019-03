Znanstveniki iz CO2 naredili premog

New York, 2. marca - Mednarodna skupina znanstvenikov je po pisanju revije Forbes nedavno objavila rešitev, kako zajeti CO2 iz ozračja in ga preoblikovati v premog. Če bi metoda v prihodnje zaživela v množični rabi, bi bil to po mnenju avtorjev pomemben preboj v prizadevanjih za znižanje izpustov toplogrednih plinov.