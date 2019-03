Ljubljana, 3. marca - V nemški prestolnici se bo prihodnji teden odvila turistična borza ITB Berlin, ki se po pomenu in velikosti uvršča v sam vrh mednarodnih turističnih borz. Od srede do nedelje se bo tam predstavljalo 35 slovenskih turističnih podjetij in destinacij, slovenska stojnica pa se je zaradi velikega interesa letos precej razširila.