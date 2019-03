Celjska občina v postopno reševanje prostorske stiske v šolah

Celje, 1. marca - V celjskih osnovnih šolah zaključujejo vpise za šolsko leto 2019/2020. Ker se nekatere šole soočajo s prostorsko stisko, so se na celjski občini odločili za postopno reševanje tega problema. Težave je treba reševati sistemsko in skladno s proračunskimi zmožnostmi, so sporočili s celjske občine.