Ljubljana, 3. marca - Februarja je pod okriljem družbe Bankart zaživel nacionalni sistem za poravnavo takojšnjih plačil s spremljajočo tehnično infrastrukturo. Vanj so vključene vse slovenske banke in hranilnice, omogoča pa takojšnje procesiranje plačil ves dan in vse dni v letu. Vzporedno banke sodelujejo pri snovanju povezljivih rešitev za uporabnike.