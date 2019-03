Zaradi del začasno spremenjena prometna ureditev v križišču Drenikove in Celovške ceste

Ljubljana, 1. marca - Zaradi nadaljevanja rekonstrukcije ceste bo od ponedeljka do predvidoma 17. marca vzpostavljena začasna prometna ureditev v križišču Drenikove ulice in Celovške ceste, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Kot so pojasnili, bo na Drenikovo s Celovške možno zaviti le iz smeri središča mesta, z Drenikove pa bo možno le desno zavijanje na Celovško.