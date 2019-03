Pokal Vitranc kljub visokim temperaturam ni ogrožen

Ljubljana, 1. marca - Prihodnji konec tedna bosta v Kranjski Gori tekmi alpskih smučarjev za svetovni pokal. Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so organizatorji predstavili dogajanje 48. pokala Vitranc in potrdili, da tekmi v veleslalomu in slalomu kljub visokim temperaturam nista ogroženi.