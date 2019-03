Bob Dylan in Robert Plant bosta nastopila na letošnjem festivalu Roskilde

Koebenhavn, 4. marca - Ameriški kantavtor in Nobelov nagrajenec za literaturo Bob Dylan ter nekdanji frontman skupine Led Zeppelin Robert Plant bosta julija nastopila na festivalu Roskilde na Danskem, so sporočili organizatorji. Dylan bo nastopil 3. julija, Plant, ki ga bo spremljala njegova zasedba The Sensational Space Shifters, pa 4. julija.