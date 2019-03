Slovenci zadržani na treningu smuka, najboljši Hrobat 39.

Kvitfjell, 1. marca - V norveškem Kvitfjellu so danes vendarle izpeljali prvi trening smuka alpskih smučarjev, tako da bo v soboto lahko na sporedu tudi tekma za svetovni pokal. Na startu so bili štirje Slovenci, ki pa so bili na treningu zelo zadržani. Najboljši med njimi je bil Miha Hrobat, ki je za najhitrejšim, domačinom Kjetilom Jansrudom, zaostal 1,95 sekunde.