Šarec: Ni bojazni, da bi se sistem civilne zaščite podrl

Brdo pri Kranju, 1. marca - V sistemu zaščite in reševanja je veliko težav, kljub temu pa ni bojazni, da bi se podrl, je na osrednji slovesnosti ob dnevu civilne zaščite na Brdu pri Kranju dejal premier Marjan Šarec. "Dokler bomo imeli v sistemu takšne ljudi, ki delujejo za druge in za to dobijo samo besedo hvala ali še tega ne, me ne skrbi za prihodnost," je dodal.