V Koritih Zadnjice umrl nemški planinec

Kranj, 1. marca - Policisti in gorski reševalci so danes v Koritih Zadnjice pod potjo čez Plemenice obravnavali smrt nemškega planinca. Policijski helikopter ga je iskal že v četrtek, dolino Vrat pa so peš prehodili gorski reševalci. Planinec naj bi zdrsnil na strmi in spolzki poti ter umrl po padcu čez visoko prepadno steno, so sporočili s Policijske uprave Kranj.