Ameriški znanstveniki rekonstruirali Rembrandtov glas

Amsterdam, 2. marca - V amsterdamskem Rijksmuseumu so predstavili šest videov, v katerih o svoji slikarski tehniki spregovori nizozemski slikar Rembrandt van Rijn (1606-1669). Umetnikov glas so ameriški znanstveniki rekonstruirali na podlagi Rembrandtovih avtoportretov. Ker umetnik v videih govori nizozemščino 17. stoletja, so videi podnaslovljeni.