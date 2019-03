Na Sodišču EU potrdili sprožitev notranje preiskave proti Preku

Ljubljana/Luxembourg, 1. marca - Na Sodišču EU v Luxembourgu so za STA potrdili, da so sprožili notranjo preiskavo glede obtožb proti slovenskemu sodniku na tem sodišču Miru Preku. Gre za obtožbe zaradi domnevnega nadlegovanja sodelavke. Prek se poteguje za nov mandat za sodnika na splošnem oddelku tega sodišča in je trenutno v postopku potrjevanja v državnem zboru.