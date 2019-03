Kjer se konča Pojavitev, se začne Izginotje

Ljubljana, 2. marca - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo zvečer svetovna premiera plesnega diptiha po konceptu in koreografiji Emia Greca in Pietra C. Sholtena. Ustvarila sta koncertno plesno predstavo Pojavitev in intuitivni plesni nastop Izginotje. Vsak del diptiha je že doživel ločeni premieri, v Ljubljani pa se bosta prvič predstavila skupaj.