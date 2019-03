V soboto in nedeljo državno prvenstvo v namiznem tenisu

Rakek, 1. marca - V soboto in nedeljo bo na Rakeku državno prvenstvu v namiznem tenisu za posameznike in dvojice. Na zadnjih dveh prvenstvih sta se naslovov veselila Darko Jorgič in Alex Galič. Jorgič bo tako napadal tretji zaporedni naslov, pri ženskah pa bo Slovenija dobila novo prvakinjo, saj Galičeva zaradi poškodbe ne bo igrala.