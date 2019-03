Med novimi slovenskimi izdajami pesmi o eksistencialni stiski in literatih iz sanj

Ljubljana, 1. marca - Center za slovensko književnost je v zbirki Aleph izdal pesniško zbirko Kaje Teržan Krog in roman Nestrpnost Lele B. Njatin. Pri društvu Škuc sta v zbirki Lambda izšli poema Nine Dragičević Ljubav reče greva in poezija Braneta Mozetiča Sanje v drugem jeziku. Krog se ukvarja zlasti z eksistencialno stisko, Mozetičeve pesmi pa se napajajo v sanjah.