Vreme: Sredi dneva in popoldne manjše krajevne plohe

Ljubljana, 1. marca - Dopoldne se bo oblačnost postopno povečala. Sredi dneva in popoldne bodo nastale manjše krajevne plohe, ki bodo pogostejše na Notranjskem in Kočevskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.