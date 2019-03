Poslovil se je skladatelj in dirigent Andre Previn

New York, 1. marca - V starosti 89 let je v četrtek na svojem domu v New Yorku umrl ameriški dirigent, skladatelj in pianist nemškega rodu Andre Previn. Bil je eden najbolj cenjenih dirigentov Londonskega simfoničnega orkestra in direktor filharmoničnega orkestra v Los Angelesu. Pomemben pečat je pustil tudi v filmski glasbi. Za svoje delo je prejel štiri oskarje.