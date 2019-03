Trump deležen kritik zaradi popustljivosti do voditelja Severne Koreje

Washington, 1. marca - Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom dejal, da je verjel sogovorniku, da ni imel nič z mučenjem ameriškega študenta Otta Warmbierja, ki je predlani umrl kmalu po izpustitvi iz zapora in vrnitvi v ZDA. Izjave so sprožile ogorčenje med ameriškimi demokratskimi in tudi republikanskimi kongresniki.