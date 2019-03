Los Angeles Kings z odličnim Kopitarjem znova izgubil

Los Angeles, 1. marca - V severnoameriški hokejski ligi NHL je Los Angeles Kings gostil Dallas Stars in izgubil po podaljšku s 3:4. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je sodeloval pri vseh treh domačih golih, dvakrat je zadel in enkrat podal, a to ni bilo dovolj za prekinitev črnega niza devetih porazov. Odločilni gol je v četrti minuti podaljška dosegel Roope Hintz.