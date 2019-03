Trump zatrdil, da je Islamska država poražena

Washington, 1. marca - Ameriški predsednik Donald Trump se je na poti domov iz Vietnama, kjer se je v četrtek končal vrh s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, ustavil na Aljaski. Ameriškim vojakom je zatrdil, da je skrajna skupina Islamska država (IS) v Siriji poražena. Trump je dejal, da so IS odvzeli 100 odstotkov ozemlja veliko hitreje, kot so pričakovali.