Newyorške borze zaključile v rdečem

New York, 28. februarja - Vrednosti indeksov na borzi Wall Streeta so danes padle po objavi podatkov o upočasnitvi ameriške gospodarske rasti v zadnjem lanskem četrtletju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemška agencija dpa pa padec pripisuje neuspešnim pogovorom med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom.