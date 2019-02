V Varnostnem svetu ZN v skladu s pričakovanji propadla oba predloga resolucije o Venezueli

New York, 28. februarja - Rusija in Kitajska sta v Varnostnem svetu ZN vložili veto na ameriški predlog resolucije o Venezueli, ki poziva k demokratičnim volitvam in dostopu humanitarne pomoči, predlog ruske resolucije proti vpletanju v notranje zadeve Venezuele pa je takoj nato padel z le štirimi glasovi podpore.