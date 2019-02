Delo o gospodarski rasti (1. 3.)

Ljubljana, 28. februarja - Nejc Gole v komentarju Med plimo in oseko piše o lanski gospodarski rasti v Sloveniji. Ta je sicer nad pričakovanji, a slovenska politika in gospodarstvo sta po komentatorjevem mnenju bolj kot zadovoljna s podatki slovenskega statističnega urada lahko zaskrbljena zaradi podatkov, ki so jih izračunali nemški in italijanski statistiki.