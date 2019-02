Koper, 28. februarja - Košarkarji Sixta Primorske so v 20. krogu lige Aba 2 premagali Vršac visoko s 103:77 in z 19. zmago potrdili prvo mesto na lestvici. Koprčani so v prvem delu še zaostajali, v nadaljevanju pa so se prebudili in dosegli novo visoko zmago.