Krški svetniki proti odlaganju hrvaških jedrskih odpadkov na njihovem območju

Krško, 28. februarja - Krški svetniki so danes med drugim obravnavali vprašanje skupnega slovensko-hrvaškega odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, nastalih v Nuklearni elektrarni Krško (Nek), v odlagališču na Vrbini. Pri tem so soglasno zavrnili možnost, da bi tam odlagali tudi druge tovrstne hrvaške odpadke.