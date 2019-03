V domovih za starejše z marcem možni novi dvigi cen

Ljubljana, 1. marca - S 1. marcem se praviloma usklajujejo cene socialno varstvenih storitev. V več kot polovici domov za starejše so zaradi dviga plač zaposlenim v javnem sektorju v začetku leta že povišali oskrbnine. Podatke o tem, koliko jih bo to storilo z marcem, bodo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zbrali v prihodnjih dneh.