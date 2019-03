Film Zvezda je rojena bodo v ZDA teden dni prikazovali v 12 minut daljši različici

Los Angeles, 1. marca - Romantično glasbeno dramo Zvezda je rojena z Lady Gaga in Bradleyjem Cooperjem v glavnih vlogah bodo od danes pa do prihodnjega petka v več kot 1150 ameriških kinih prikazovali v podaljšani različici. Kot so sporočili iz studiev Warner Bros, bo Cooperjev režijski prvenec podaljšan za 12 minut, pri čemer bodo daljši predvsem glasbeni prizori.