Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke

Ljubljana, 28. februarja - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki danes sklenili za 1,83 milijona evrov poslov, večino oz. 1,18 milijona evrov z delnicami Krke. Pocenile so se delnice Krke, Intereurope, Zavarovalnice Triglav in KD Group, podražile pa delnice NLB, Petrola in Save Re. Indeks je obstal na izhodiščni vrednosti.