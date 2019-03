Na velikem odru ljubljanske Drame koncert ob 80-letnici Borisa Cavazze

Ljubljana, 2. marca - Na velikem odru SNG Drama Ljubljana bo drevi koncert z naslovom Prvih 80 let Borisa Cavazze. Z dogodkom se ljubljanska Drama poklanja velikemu gledališkemu in filmskemu ustvarjalcu, ki je v najžlahtnejšem pomenu zaznamoval slovensko kulturo in umetnost ter pomembno obogatil delovanje Drame.