Švedinjam štafetno zlato, Slovenke devete

Seefeld, 28. februarja - Švedske smučarske tekačice so na svetovnem prvenstvu v Seefeldu osvojile zlato kolajno v štafeti 4 x 5 kilometrov. Druge so bile Norvežanke, ki so zaostale 3,1 sekunde, tretje pa Rusinje z zaostankom dveh minut in treh sekund. Slovenke so končale na devetem mestu, za Švedinjami so zaostale 4:21 minute.