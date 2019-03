EU VOLITVE 2019: Volišča bodo odprta tudi na tropskih otokih

Bruselj, 1. marca - Na majskih volitvah v Evropski parlament bodo evropski volivci svoj glas lahko oddali tudi na nekaterih nenavadnih in morda presenetljivih voliščih. Med njimi so tako tropski otoki v Tihem oceanu, strogo varovani zapori in celo podmornice. V Estoniji, ki je leta 2005 uvedla elektronsko glasovanje, pa bodo volivci lahko glasovali preko spleta.