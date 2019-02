Zoper Darsovo odločitev glede druge cevi Karavank dva zahtevka za revizijo

Ljubljana, 28. februarja - Na Darsu so prejeli dva zahtevka za revizijo njihove odločitve, da postopek javnega naročila za gradnjo druge cevi karavanškega predora zaključijo brez izbire, izvajalca pa izberejo prek pogajanj s šestimi ponudniki. Zahtevka sta vložila podjetje Kolektor CPG in konzorcij podjetij Gorenjska gradbena družba in češki Metrostav, so pojasnili na Darsu.