Slovenske rokometašice v zahtevni skupini na domačem EP

Celje, 28. februarja - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu skupin za evropsko prvenstvo do 17 let, ki bo med 1. in 11. avgustom v celjskih dvoranah Zlatorog in Golovec, dobila tekmece v skupinskem delu. Izbranke selektorja Borisa Čuka se bodo pomerile s Francozinjami, Rusinjami in Črnogorkami.