Na Ravnah na Koroškem o medijih in vzgoji kritičnih bralcev

Ravne na Koroškem, 28. februarja - Kako vzgojiti kritične, razmišljajoče bralce, tako med mladimi kot starejšimi, so se drevi spraševali udeleženci razprave na Ravnah na Koroškem in se strinjali, da se vzgoja bralcev začne v domačem okolju in nadaljuje v šoli, kjer pa so potrebne spremembe. Vse pa je tesno povezano z novimi tehnologijami, ki so "tako dar kot prekletstvo".