Med Francijo in Nizozemsko napetosti zaradi nadzora nad Air France-KLM

Pariz, 28. februarja - Med Francijo in Nizozemsko se krepijo napetosti, potem ko je slednja v sredo zvečer povečala lastniški delež v Air France-KLM na 14 odstotkov in ga skoraj izenačila s francoskim, 14,3-odstotnim deležem. Francoski finančni minister Bruno Le Maire, ki se bo v petek na to temo sestal z nizozemskim kolegom, ocenjuje, da ta poteza ne koristi nikomur.