V Slovenski kinoteki retrospektiva Andreja Zdraviča

Ljubljana, 1. marca - V Slovenski kinoteki se bo s filmi Utrip srca, Izvor in V steklu reke drevi začela retrospektiva neodvisnega filmskega avtorja in komponista zvoka Andreja Zdraviča. Po besedah režiserja Vlada Škafarja se Zdravičeva kamera odziva na impulze živeče stvarnosti, ki jo hkrati opazuje in doživlja, ki ji istočasno prisostvuje in v njej sodeluje.