Državni proračun januarja z 52,9 milijona evrov primanjkljaja

Ljubljana, 28. februarja - Državni proračun je januarja zabeležil 52,9 milijona evrov primanjkljaja. To po pojasnilih finančnega ministrstva ni neobičajno, saj v začetku četa beležijo večja plačila obresti in subvencij. Prihodki so bili z 821,8 milijona evrov za 6,4 odstotka večji kot januarja lani, odhodki pa so narasli za 14,6 odstotka na 874,6 milijona evrov.