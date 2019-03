Ljubljana, 3. marca - Zmagovalna predstava letošnjega 9. bienala slovenske sodobne plesne umetnosti Gibanica je predstava Skupaj Leje Jurišić in Marka Mandiča, je v soboto zvečer razglasila strokovna komisija, v sestavi Rainer Hofmann, Dorota Sosnowska in Kira Kirsch. Občinstvo pa je za svojega favorita izbralo Chorus Žigana Kranjčana, Gašperja Kunška in Jana Krmelja.