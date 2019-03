FSK pripravlja evropsko kulturno pot Ženske pisateljice v začetku 20. stoletja

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 9. marca - Forum slovanskih kultur (FSK) pripravlja novo evropsko kulturno pot Ženske pisateljice v začetku 20. stoletja. Povezala bo kraje, kjer so pisateljice skozi svoje življenje in delo pustile sledi - muzeje, spominske sobe, čitalnice in spomenike. Kot je za STA povedala vodja projekta Mateja Jančar, naj bi zaživela v začetku prihodnjega leta.