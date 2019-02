Novomeška bolnišnica po interventnem sanacijskem vložku lani vnovič s poslovnim presežkom

Novo mesto, 28. februarja - V Splošni bolnišnici Novo mesto so lani ustvarili 64,6 milijona evrov prihodkov in jih v primerjavi s predlani okrepili za slabe tri, glede na načrte pa za skoraj sedem odstotkov. Poslovno so po interventnem sanacijskem vložku nekaj manj kot 4,4 milijona evrov preteklo leto končali z nekaj manj kot 400.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki.