Ljubljanska borza: Tečaji navzdol

Ljubljana, 28. februarja - Na Ljubljanski borzi se danes trguje z negativnim predznakom. Indeks blue chipov SBI TOP je bil ob približno 11.15 0,29 odstotka pod gladino, med pomembnejšimi delnicami iz indeksa so cenejše delnice Luke Koper, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Delnice Krke, ki so sicer najprometnejše, so na izhodiščni vrednosti.