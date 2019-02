Na uvodno tekmo sezone v Acapulco štirje slovenski strelci v trapu

Ljubljana, 28. februarja - Indijski New Delhi je je v minulih dneh gostil letošnjo uvodno tekmo svetovnega pokala z zračnim in malokalibrskim orožjem, sredi prihodnjega meseca pa bodo na veliko sceno stopili še strelci in strelke s puško šibrenico. Na uvodni tekmi, ki bo med 17. in 23. marcem v mehiškem Acapulcu, bodo nastopili štirje slovenski predstavniki.