ZN: Odziv Izraela na proteste v Gazi bi bil lahko zločin proti človečnosti

Ženeva, 28. februarja - Preiskovalci Združenih narodov so našli dokaze, ki nakazujejo, da so izraelske varnostne sile huje kršile človekove pravice med lanskimi množičnimi demonstracijami Palestincev na meji z območjem Gaze, v katerih je bilo ubitih 189 Palestincev, 9204 pa so bili ranjeni. Dodali so, da bi se lahko izraelski odziv razumel kot zločin proti človečnosti.