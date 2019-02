Februarja na letni ravni 1,2-odstotna inflacija

Ljubljana, 28. februarja - Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se februarja na letni ravni zvišale za 1,2 odstotka, na mesečni ravni pa za 0,8 odstotka. Letno inflacijo so višale predvsem višje cene električne energije, plina in drugih goriv za ogrevanje, mesečno pa dražja oblačila, je danes objavil državni statistični urad.