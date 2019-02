Oče na Pagu čez balkon vrgel štiri otroke

Zagreb/Pag, 28. februarja - V hrvaškem mestu Pag je danes 54-letnik vrgel svoje štiri mladoletne otroke čez balkon v prvem nadstropju družinske hiše. Otroke, stare tri, pet, sedem in osem let, so prepeljali v zadrsko bolnišnico, očeta pa so pridržali na policijski postaji, je poročal hrvaški radio.